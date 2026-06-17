JR東海と西日本は今年10月からサービスを開始する東海道・山陽新幹線の個室と半個室の名称を「Supreme Class（スプリーム クラス）」にすると発表しました。1人用の個室の金額は、のぞみを利用した場合、東京−新大阪間で4万2390円です。東海道・山陽新幹線で10月1日からサービスが開始される個室と半個室タイプの設備「Supreme Class」。グリーン車を超える最上位クラスで最高のサービスを提供したいとして、英語