先月、国内最大級のHIP HOPフェス「POP YOURS 2026」のヘッドライナーを務めた、LANA。 「Red Bull Cherry Edition」のコラボレーションソング「Diamonds in the Sky」や、Tinderの2026ブランドキャンペーンソング「Drama Queen」なども話題となっている。 そのLANAが6月17日(水)、「翼の折れたエンジェル」のカバー歌唱音源を配信リリースした。 「翼の折れたエンジェル」は、1985年