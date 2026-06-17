DEAN FUJIOKA（ディーン・フジオカ）が6月17日(水）、自ら作詞・作曲を手がけた新曲「Loved One」を各音楽配信サービスにてリリース、また、同曲Music Videoが公開された。 【MV】DEAN FUJIOKA「Loved One」Music Video 「Loved One」は、現在放送中の、DEAN FUJIOKAが主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』主題歌。 「人の生と記憶」、そして「誰もが誰かに愛されていた存在であること