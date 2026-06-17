阪神百貨店梅田本店（大阪市北区）で１７日、約１万２０００本の傘を展示・販売する催事「傘まつり」が始まった。猛暑の影響で日傘を利用する男性が年々増えていることから、性別を問わずに使える傘を集めた「ジェンダーレスゾーン」を初めて設けた。２２日まで。ジェンダーレスゾーンには、日傘と晴雨兼用傘合わせて約１０００本を用意し、水色やピンクの鮮やかな傘も並ぶ。晴雨兼用傘を探しに来た兵庫県川西市の大学４年生の