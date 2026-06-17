日銀が政策金利を31年ぶりに「1％」程度まで引き上げました。止まらない物価高を抑える狙いですが、果たしてその効果は？【データでみる】主要な政策金利…ヨーロッパ、アメリカなど街の食堂値上げ「もうしたくない」急激な物価上昇に悲鳴自家製出汁を使っただし巻き卵に、大ぶりな豚の生姜焼き。こちらは本格的な和食が気軽に楽しめる店で、定食のご飯と味噌汁はおかわり無料です。人気メニューは、焼きサバ定食。バーナーで直接