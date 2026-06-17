米・イラン「合意成立」情勢は落ち着く？石油価格は？ イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり「合意が成立した」と発表したトランプ大統領。イラン側も「戦争および軍事作戦の即時かつ永久的な終結が発表される」としていて、正式合意は１９日にスイスで行われる予定です。 【画像を見る】元駐イラン大使が指摘する「４つの火種」とは？ 今回の合意について、中東情勢に詳しい元駐イラン大使の齊藤貢氏は「もろい合意」と