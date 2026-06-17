新型コロナウイルスに感染するのは自業自得だったのか――。コロナ禍に起こった差別や偏見などについてまとめた書籍を２０日、大阪大の三浦麻子教授（社会心理学）と小説家の寒竹（かんちく）泉美さんが出版する。三浦さんは「今後、未知の感染症が流行した際の参考になれば」と話している。書籍は「コロナの物語×心の科学」（ちとせプレス）。三浦さんの研究チームは、新型コロナが広がり始めた２０２０年１月、人々が感じる