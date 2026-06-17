日本維新の会はきょう、政府の安保関連3文書改定に向けた提言をまとめました。非核三原則のうち、「持ち込ませず」については「現実的な検討」を行うべきだとしています。日本維新の会藤田文武 共同代表「我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく、そして、複雑な局面を迎えている。きれいごとではなく、『本当に現実を直視したらどうなるのか』ということを真摯に検討し、政府に提言をする」維新の提言では、「非核