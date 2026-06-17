偽物のエルメスのバッグを質店に入れ、現金1400万円をだまし取った疑いで親子が逮捕されました。渡辺久乃容疑者（44）と母親の佐藤孝子容疑者（78）は、2024年に東京・江戸川区の質店に偽物のエルメスのバッグ8点を預け、現金1400万円をだまし取った疑いがもたれています。渡辺容疑者が偽物のバッグを仕入れ、佐藤容疑者が質店に持ち込み現金を受け取っていました。渡辺容疑者らは調べに対し、「納得いきません」などと容疑を否認