熱中症対策として、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」の取り組みが進んでいる。夏本番を前に、適度な運動や入浴を通じて汗をかきやすい体を作っておく考え方だ。近畿は今年も猛暑が予想されるだけに、日本気象協会などは早い時期からの対応を呼びかけている。（鈴木彪将、新谷諒真）「ウォーキングや入浴を意識して、暑くなる前から体作りをしてほしい」大阪府が出資する気候研究機関「おおさか気候変動適応センター」が５月