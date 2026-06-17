17日、イラクの首都バグダッドでノルウェーとの初戦を観戦するファン（ロイター＝共同）【カイロ、ヒューストン共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、40年ぶりのW杯出場となるイラクが16日、ノルウェーとの初戦に臨んだ。国はこの間、湾岸戦争やイラク戦争、過激派組織「イスラム国」（IS）の伸長による混乱を経験した。「メソポタミアのライオン」の愛称を持つ代表チームの出場は、市民にはつらい過去に終