シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）の公式サイトが17日に更新され、20日の奈良公演から復活することを報告した。ナオトは今月13日の新潟公演を、開演約6時間前に延期し謝罪していた。13日の新潟公演は、ナオトの体調不良のため開演約6時間前に延期となった。ナオトは5日、東京から全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」をスタートさせていた。この日、公式は20日の奈良公演は予定通り行う