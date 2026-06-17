米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞に、来年からＪポップやＫポップなどを対象とする「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス」部門が新設されることが１７日、わかった。主催するレコーディング・アカデミーが発表した。Ｊポップの海外進出を後押しするものになりそうだ。発表によると、同部門は来年からグラミー賞に新設される五つの部門の一つ。対象は２０２５年８月から２６年８月に発表されたＫポップ