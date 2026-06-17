◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン）日本バレーボール協会が17日、「バレーボールネーションズリーグ2026」の予選ラウンド第2週フィリピン大会に臨む女子日本代表チームの出場14選手を発表しました。本大会では出場選手とは別に30人のエントリーメンバーから最大4人の選手をリザーブとして登録することが可能。選手交代を申し入れ認められた場合、申請が認められた日の翌日の試