北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）、アルジェリアはＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）擁するアルゼンチンに０―３で完敗。元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）は、アルジェリアの守護神ルカ・ジダン（グラナダ）を厳しく評価した。後半１５分にはアルゼンチンのＭＦアレクシス・マクアリスターのミドルシュートを正面に弾き、ボールの目の前にいたメッシに、そのこぼれ