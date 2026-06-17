お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが１７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。自身で発見した競馬必勝法を伝授した。良ちゃんは「競馬初心者ですがデカいレース限定で必ず当たる『芸人外し』というテクニックを紹介します」と投稿。具体的には「まず粗品、岡野陽一、鈴木もぐらの予想を探り、彼らがくると言った馬を全て外します」と、ギャンブル好きとして知られる３人の芸人の予想を無視することだという。続けて「そう