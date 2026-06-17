【夏待ち開運みくじ第1弾】 6月17日 発売 価格：1口5,980円（送料無料） 販売口数：566口限定（なくなり次第終了） アップライジングは、ウイスキーくじ「夏待ち開運みくじ第1弾」の販売を6月17日より開始した。566口限定で、価格は1口5,980円（送料無料）。 「夏待ち開運みくじ第1弾」では、市場に出ない限定ウイスキー「ザ・ニッカ リミテッド2025