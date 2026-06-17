現地時間6月15日にフランス東部エビアンで開幕した先進7カ国首脳会議（G7サミット）。高市早苗首相（65）はそれに先立ち、前日14日にイギリス・ロンドンの英首相府でキア・スターマー首相（63）との会談に臨んだ。「重要鉱物の輸出規制などで経済的圧力を強める中国を念頭に、エネルギーを含む経済安全保障の協力強化に向けて意見が交わされました。また、人工知能（AI）や量子、宇宙などの先端技術分野でも協力を深める方針で一致