イラク相手に2得点挙げたハーランドサッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグが16日（日本時間17日）に行われ、I組のノルウェーはイラクに4-1で快勝した。注目のストライカー、アーリング・ハーランドは前半で2点を挙げる衝撃のW杯デビュー。しかし、その数時間後に主役の座を奪われ、SNSで驚きの声を漏らしている。日本時間午前7時から始まったイラク戦。ハーランドは前半29分に先制ゴールを決めると、同点に追いつか