歌手で女優のオリヴィア・ロドリゴが12日にリリースした3枚目のスタジオアルバム「恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね」が、スポティファイで2026年における女性アーティスト1日ストリーミング数の最高記録を更新した。スポティファイがXで発表した。 【写真】蜜月だったころドライブ中のオリヴィアとロンドン出身俳優 また、アマゾンミュージックでも2026年最大のアルバム