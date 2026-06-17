レッサーパンダ「しずく」提供：池田動物園 岡山市北区の池田動物園で2026年6月21日と28日、人気物のレッサーパンダ「しずく」と「きなこ」の合同誕生日会が開かれます。 「しずく」は2012年6月19日生まれ、「きなこ」は2014年6月26日生まれで、2匹の誕生日が近いことから合同誕生日会を企画しました。 21日と28日の午後1時10分、「きなこ」に飼育員が豪華に飾り切りしたリンゴをプレゼントします。午