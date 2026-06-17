明日18日(木)は、関東甲信などでも梅雨空が戻るでしょう。気圧の下がる所が多く、広い範囲で影響度が「中」になりそうです。19日(金)以降はくもりや雨の所が多く、週明け22日(月)は東京都心など気圧変化の影響が大きくなる所があるでしょう。気圧変化で体調を崩しやすい方は、頭痛やめまいなどにご注意ください。この先は梅雨前線が停滞しやすい気圧変化の影響が「大」の日も頭痛などに注意この先は梅雨前線が本州付近に停滞し