夏のボーナスシーズンを迎え、新NISAへの投資を検討する人が増えている。【こちらも】新NISAで増えた資産、どう使う？初心者が直面する「出口戦略の空白」一括投資と積立投資、どちらが有利かは一概には言えない。専門家の多くは「初心者には積立投資が安心だが、長期視点では一括投資が有利になりやすい」と指摘する。資金の余裕度やリスク耐性に応じて、戦略を使い分けることが重要だ。■一括投資と積立投資、仕組みの違