ノルウェー代表のユニフォームに注目北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月16日に大会6日目を迎え、グループIの初戦でノルウェー代表とイラク代表が対戦。ノルウェー代表のユニフォームが「9が斧の形してんじゃん！」「1番かっこいい」など注目を集めている。1998年のフランスW杯以来、28年ぶり出場となったノルウェー。前半29分にノルウェーが左サイドを崩して、ハーランドが先制ゴール。同39分に追いつかれたが、同43分