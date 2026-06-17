人の記憶というのは定着しにくく、変わりやすいものです。そんな記憶とは一体何なのか、どうやって保存されるのかについて、科学をアニメーションで解説するYouTubeチャンネルのKurzgesagtが紹介しました。Can We Explain Your Brain in 10 Minutes? - YouTube記憶は写真やジオラマのように瞬間を切り出すものではなく、思い返すたびに少しずつ溶けて変化することがあります。記憶を形作っているのは脳内にある約860億個のニューロ