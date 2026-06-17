女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１８日に、第５９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）卒業式の日。りん（見上）、直美（上坂）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るがその場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子