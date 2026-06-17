豪州のトップジョッキー、ジェイソン・コレット騎手が夏の小倉開催が始まる来週２７日から短期免許を取得し、日本で騎乗することが分かった。騎乗期間は約２か月の見込み。身元引き受けとなる杉山晴調教師が６月１７日、明らかにした。同騎手はニュージーランド出身で２００７年にデビュー。昨シーズンは主戦場とするシドニー地区で、ロマンチックウォリアーの主戦として知られるジェームズ・マクドナルド騎手の２位につけてお