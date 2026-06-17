◆ファーム・リーグ楽天―巨人（１７日・森林どりスタジアム泉）巨人の花田侑樹投手（２２）が先発で５回無失点の好投を見せた。唯一のピンチとなった５回２死満塁では、岸本を空振り三振に斬って取り、２勝目の権利を手にしてマウンドを降りた。６回からは２番手で北浦竜次投手（２６）が登板した。