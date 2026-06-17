１６日、グリンスパン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／殷博古）【新華社北京6月17日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は16日、次期国連事務総長候補のグリンスパン国連貿易開発会議（UNCTAD）事務局長・元コスタリカ副大統領と北京で会談した。１６日、グリンスパン氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／殷博古）