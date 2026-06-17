NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、オランダ戦でも話題となったサッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説を務める本田圭佑（40）の解説をまとめた“本田語録”について高く評価した。同局は今大会の日本代表の全試合を地上波とBSで生中継。14日（同15日）の初戦オランダ戦、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦は地上波で、20日（同21日）の第2戦チュニジア戦はBSで生中