タレントの菊地亜美（35）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。現在1歳2カ月の次女を襲った病について語った。菊地は「次女が突発性発疹になったんです。本当に大変だったんで聞いてください」と切り出し、発症から完治までの経緯を説明した。家族での海外旅行から帰国した数日後、38.5度の発熱が初期症状だったといい「鼻水も出てないし咳もでてないけど、めちゃくちゃ寝る」「ぐったりしてる」と説明。そのまま「40