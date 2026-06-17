俳優の野村周平（32）が、腕にびっしりとタトゥーが入ったワイルドな姿を披露し、驚きの声が寄せられている。【映像】野村周平 びっしり“タトゥー”が見えるワイルドな姿これまでInstagramで「マイベイビーと北海道へ」とつづったバイクとの2ショットや、釣りを楽しむプライベートな姿などを公開してきた野村。びっしり“タトゥー”が見えるワイルドな姿にファン衝撃2026年6月16日の更新では、7月2日から配信が開始されるNe