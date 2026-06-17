性犯罪被害の示談金を依頼者の女性に渡さずに着服したとして、警視庁捜査2課は17日、業務上横領の疑いで、神奈川県海老名市、元弁護士で職業不詳岸本学容疑者（52）を逮捕した。第一東京弁護士会は2025年5月、示談金計約1300万円を依頼者に渡さなかったなどとして、容疑者を除名処分にしていた。逮捕容疑は23年3月上旬、盗撮事件の示談金として加害者側代理人から受け取った現金30万円を、女性に渡さずに横領した疑い。警視