【FIFAワールドカップ2026】イラク代表 1−4 ノルウェー代表（日本時間6月17日／ボストン・スタジアム）【映像】怪物ハーランドの「ありえないゴール」（実際の様子）FIFAワールドカップ初出場の怪物ストライカーが、いきなり結果を残した。ノルウェー代表のFWアーリング・ハーランドが左サイドからの鋭いクロスに豪快に飛び込んでネットを揺らし、ファンからは称賛の声が相次いだ。日本時間6月17日、ノルウェー代表はFIFAワー