お笑いコンビ、さや香の新山（34）が16日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。相方の石井への思いを語った。番組では「自作自演ですが反論してもいいですか」という企画を行った。同企画は自身が考えたネットの声に対して自ら反論する“自作自演”のコーナー。新山は「石井の方がおもしろい。新山が相方じゃなかったらもっと売れてたのに」という“自作”の書き込みを発表した。新山は「こんなこ