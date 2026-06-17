東京大学、東京科学大学、岡山大学、科学技術振興機構（JST）による研究グループは、タンパク質 YheS がリボソームの翻訳停止（アレスト）を解除する分子メカニズムを明らかにしました。クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）を用いた構造解析と変異体解析、分子動力学シミュレーションを組み合わせた成果で、2026年6月9日付けで科学誌 Nature Communications に掲載されました。 【写真を見る】リボソ}