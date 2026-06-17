Rol3ertが、新曲「Aftertaste (feat. REJAY)」を本日6月17日にリリースした。 （関連：Rol3ert、OddRe:、ROIROM、さらさ、CIRRA……リアルサウンド編集部が選ぶ、2026年のネクストブレイクアーティスト） 本楽曲は、5月にRol3ertとREJAYがともに回ったジョイントツアー『Square One』でいち早くライブ披露されていた一曲。掻き鳴らされるギター、張りつめたビート、Rol3ertとREJAYのボー