マンチェスター・ユナイテッドに所属するイングランド代表DFハリー・マグワイアは、W杯に挑むイングランドのメンバーから落選した時のことを振り返った。ユナイテッドで今シーズン公式戦25試合に出場して2ゴール2アシストを記録した同選手。怪我で離脱する時期もあったが、チームがマイケル・キャリック体制で調子を上げると、同じくマグワイアもパフォーマンスを上げた。最後のテストマッチである3月末から4月の親善試合ではイン