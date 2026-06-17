レアル・マドリードでプレイする23歳MFエドゥアルド・カマヴィンガは今夏の移籍市場でも注目を集めるかもしれない。2021年よりレアルでプレイするカマヴィンガは今シーズン公式戦43試合に出場して2ゴール1アシストを記録したが、プレイタイムは2199分とやや限定的で、パフォーマンスの低さを指摘されることも少なくなかった。レアルは今夏ジョゼ・モウリーニョを新監督に迎え、新たな時代を迎える。すでにチェルシーからマルク・ク