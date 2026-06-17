NTTドコモは、7月に全国の自治体で実施する「d払い」のキャンペーンを発表した。群馬県嬬恋村や秋田県湯沢市、島根県大田市で開催される。進呈されるポイントはdポイント（期間・用途限定）。 嬬恋村でd払い！嬬恋高原お買い物マラソンキャンペーン 群馬県嬬恋村では、対象店舗での1回の会計で200円以上を「d払い」で支払うと、「d払い」アプリのスタンプカードにスタンプが1つ進呈される。スタンプ