広島の佐藤啓介内野手が１７日、１軍に合流した。５月２９日に出場選手登録を抹消。以降は２軍で１１試合に出場し打率３割２分６厘（４３打数１４安打）、２本塁打、７打点をマークしていた。「ファームの打席でも常に１軍の打席をイメージしてやってきた。自分のベストを尽くす」と意気込んだ。