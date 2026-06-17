松平健（72）が16日、都内で行われた対話型人形プラットフォーム「AI Charmy（アイチャーミー）マツケンバージョン」（レック）新製品発表会に登壇した。「推しと、暮らす」をテーマにしたおしゃべりAIロボットの商品モデル第1弾となった松平は、人形を見て「すごいですね。こんにちは」と笑顔。「自分の分身みたいで照れくさいですね」。アイチャーミーに「最近ちょっとさみしかったこと」を話しかける場面では、「地方に行くと長