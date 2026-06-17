多子世帯向けの授業料支援制度を利用していた娘が留年し、支援が打ち切りになると言われると、家計への影響は大きいでしょう。高等教育の修学支援新制度では、家計基準だけでなく、学業成績や修学状況も確認されます。 留年した場合、支援の停止や廃止につながることがあります。ただし、事情によっては扱いが変わる場合もあるため、まずは大学の奨学金窓口で、打ち切りの理由と今後の可能性を確認することが大切です。