賃貸の入居審査に落ちると、「年収も勤務先も問題ないはずなのに、なぜ」と不安になることがあります。 入居審査では、収入や勤務先だけでなく、家賃とのバランス、保証会社の審査、過去の支払い状況、連帯保証人、申込内容、入居人数、大家さんの意向なども見られます。審査に落ちた理由は詳しく教えてもらえないことも多いため、次に申し込む前に、考えられる原因を整理することが大切です。 家賃と収入のバラン