画像は「CLASH OF THE TITANS：タイタンの戦い」 東京商工リサーチによると6月10日、ゲームリパブリックが東京地裁から破産開始決定を受けたことが明らかになった。 ゲームリパブリックは、ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンとコラボしたプレイステーション 2用アクションアドベンチャー「GENJI」や、プレイステーション 3/Xbox 360用アクションアドベ