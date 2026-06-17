【モデルプレス＝2026/06/17】フリーアナウンサーの宇賀なつみが6月16日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのドレス姿を公開し、話題となっている。【写真】39歳美人アナ「色っぽい」ワンショルドレス姿◆宇賀なつみアナ、ワンショルダードレス姿公開宇賀アナは「ハリソン・フォードとの共創から生まれた、グレンモーレンジィ【ハリソン・フォード リミテッドエディション】ローンチイべントにお邪魔してきました」とウイス