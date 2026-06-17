【モデルプレス＝2026/06/17】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が6月16日に、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の誕生日の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】42歳元AKB「ママ譲りの美人さんかな」12歳誕生日迎えた長女◆大堀恵、娘の誕生日を公開大堀は「12歳のお誕生日 おめでとう」とつづり、頭に「HAPPY BIRTHDAY」と書かれたカチューシャを付け、ゴールドの1と2の数字の形の風船をそれぞれ手に持った娘の写真を投