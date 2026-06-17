SUPER JUNIORキム・ヒチョルが、過去の恋愛について謝罪し、注目を集めている。韓国で放送される新番組『恋愛戦争』（JTBC）側は、6月23日の初回放送を前に、メインティザー映像と第1話の先行公開映像を公開した。【写真】ヒチョル、TWICE・モモと破局『恋愛戦争』は、恋愛の達人と称されるイ・ヒョリ、ソ・ジャンフン、キム・ヒチョルが、別れの危機にあるカップルたちの激しい対立を見届けながら「付き合い続けるべきか、別れる