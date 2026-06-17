牛丼チェーンの吉野家は、全国の吉野家店舗にて期間限定商品「牛たん･牛皿御膳」を2026年6月18日(木)11時より販売開始する。昨年も好評を博した夏の人気商品で、今年も期間限定･数量限定で販売する。「牛たん･牛皿御膳」は、食べ応えのある厚切り牛たんと、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を一度に楽しめる御膳。一枚一枚香ばしく焼き上げた牛たんは、外は香ばしく中はジューシーに仕上げており、噛むほどにうまみが広がる。別添の