かがわ里海づくりロゴマーク（香川県提供） 人と自然が共生する持続可能な豊かな海を目指して、香川県は、山・川・里・海をつなぐ「里海づくり」を推進しています。 子どもたちや保護者に里海を身近に感じてもらおうと、かがわ「里海」づくり絵日記コンテスト2026を開催します。 香川県在住の小学生を対象に、海水浴や清掃活動、生き物との触れ合いなど「海」に関する絵日記を募集します。香川県のホームペ&